لغز عود الثقاب.. قم بإزالة أحد الثقاب لتصحيح المعادلة 5+7=2

أتينا إليكم بألغاز جديدة تشعل الحماسة وتزيد من التركيز والقدرة على التفكير، حيث إن المعادلات الرياضية تعمل على زيادة الانتباه والتفكير العميق من أجل الوصول إلى الحل، كما أن الجميع ليسوا عباقرة في حل المسائل الرياضية ولكن في بعض الأحيان يجد الشخص في نفسه القدرة على الحل بعد قضاء وقت من التفكير والتركيز، فلذلك تابعوا معنا لمعرفة الألغاز ومحاولة حلها.

لغز عود الثقاب قم بإزالة أحد الثقاب لتصحيح المعادلة

قم بتحريك عود ثقاب واحد لحل المعادلة الرياضية من اجل حل هذه المعادلة قم بتحريك عود ثقاب واحد فقط، من الصورة السابقة نجد أن المعادلة غير صحيحة حيث أنها 5+٧=٢ وأمامك فقط ١٠ ثواني لحلها وإذا لم تستطع تابع معنا لمعرفة الحل.

والحل ببساطة شديدة هي أنه يجب موازنة الطرفين الأيمن مع الأيسر للحصول على الإجابة الصحيحة فلذلك سنقوم بكل سهولة بتحريك عود الثقاب من علامة الزائد ووضعه عند الرقم ٥ ليصبح ٩ وبذلك تتحقق المعادلة وتتم الإجابة فتصبح المعادلة ٩-٧=٢.

قم بإزالة عودين من الثقاب لتصحيح المعادلة

حرك فقط عودين من الثقاب لحل المعادلة التالية في هذه المعادلة يجب تحريك عودين من الثقاب حتى نصل إلى الحل الصحيح وتتكون المعادلة التي في الصورة السابقة من ٤×٩=٤٦ وهنا أمامكم عشرون ثانية فقط لحلها، وأيضًا نحن معكم للوصول إلى الإجابة الصحيحة.

وهنا الحل بسيط جدًا وما علينا إلا تحريك عودين فقط واللذان هما العود الذي في رقم ٦ نصله بالرقم ٤ كما أننا سنحرك العود العلوي في الرقم ٤ ووضعه بشكل مائل ليصير الرقم ٥ فتصبح المعادلة هكذا ٥×٤=9.