هل يوجد تأجيل المدارس ؟ .. وزارة التعليم تبشر طلاب المرحلة الابتدائية بتحويلها عن بعد وتأجيلها لطلاب الإعدادي

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء في ضوء ما تردد من الأبناء في شأن تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس العام الدراسي الجديد تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء موكدة أنه لا صحه للتأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس العام الدراسي الجديد 2023.

هل يوجد تأجيل المدارس

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الدراسه ستبدأ بموعدها المقرر وفقا الخريطه الزمنيه للعام الدراسي الجديد دون تأجيل وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسميه والمدارس الخاصه واللغات ومناشدة للطلاب وأولياء الأمور وعدم الانسياق وراء تلك المعلومات الخاطئه مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسميه وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد سوف ستبدأ الدراسة يوم السبت 30 سبتمبر وحتى سبت 8 يونيو 2024 لجيمع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسميه والرسمية للغات والخاصة والخاصه للغات على أن تبدأ اجازه نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان قد نفي المعلومات المتداولة بشأن تأجيل الدراسة بعد اكتشف حاليتن اصابه متحور كورونا الجديد وقام الدكتور حسام عبد الغفار بنفي تاجيل الدراسه سوف تبدأ في الموعد المحدد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الان جميع المدارس قامت بالاجراءات الازمه لحمايه الطلاب من اي مرض أو فيروس .