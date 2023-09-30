عاجل الان.. بدء صرف المعاشات لشهر أكتوبر 2023 بقيمة الزيادة الأخيرة

يفصلنا عن صرف المعاشات لشهر أكتوبر دقائق قليلة على بدء عمليات الصرف التي تكون على مستوى الجمهورية، حيث إن صرف هذا الشهر يكون بالزيادة الأخيرة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي، فضلاً عن أنه صدق كذلك على أن تتم عملية الصرف بقيمة 32 مليار جنيه كزيادة جديدة أصدرها في الأيام القليلة المقبلة، مع العلم أنه تم تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين كذلك.

موعد صرف الزيادة الأخير لأصحاب المعاشات

وفي سياق متصل، أكد محمد معيط، وزير المالية، أن صرف الزيادة الأخيرة تكون موجهة لجميع أصحاب المعاشات، وذلك من أجل تخفيف العبء الاقتصادي عنهم، إضافة إلى زيادة معاش تكافل وكرامة كذلك بنسبة زادت بنحو 40% منذ شهر أبريل الماضي 2023، مع العلم أن الزيادة سيتم صرفها مع شهر نوفمبر وذلك بأثر رجعي، وفقًا لما صرف عنه وزير المالية.

صرف معاشات شهر أكتوبر

تبدأ عمليات الصرف في تمام الساعة 12 صباحًا من جميع ماكينات الصراف الألي، وفي تمام الساعة الثامنة صباحًا تكون جميع الجهات المعنية بالصرف على أتم استعداد لاستقبال أصحاب المعاشات من أجل صرف معاشاتهم، هذا وأن عددهم بلغ نحو 11 مليون مستفيد وقائم بالصرف، ليكون الموعد الرسمي في بداية كل شهر ميلادي، بما يوافق ذلك غدًا الأحد 1 أكتوبر 2023، الذي ينتظره عدد كبير من المواطنين بفارغ الصبر، من أجل تلبية مستلزماتهم واحتياجاتهم الأساسية، وفي ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده السلع في الوقت الحالي.