لو انت من ضمنهم هيتأجل ليك تموين الشهر ده!! “موعد صرف السلع التموينية شهر أكتوبر” أعرف التفاصيل كلها

موعد صرف السلع التموينية شهر أكتوبر، تبدأ وزارة التموين في صرف مقررات السلع التموينية لشهر أكتوبر المقبل وذلك بدايةً من يوم الأحد لجميع حاملي البطاقات التموينية والحاصلين عددهم 23 مليون بطاقة والمقيد عليها 64 مليون فرد يستحقون السلع التموينية المدعمة شهرياً.

موعد صرف السلع التموينية شهر أكتوبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر حيث:

يتم صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين وكحد أقصى أربع زجاجات زيت على البطاقة الواحدة.

يتم صرف كيلو سكر لكل فرد مسجل على بطاقة التموين وكحد أقصى 6 كيلو جرامات سكر على البطاقة الواحدة.

صرف 1 كيلو أرز ومكرونة على بطاقة التموين ويشترط أن يكون عدد أفرادها أقل من 4 وصرف 2 كيلو مكرونة أو أرز 800 جنيه للبطاقة التي عدد أفرادها أكثر من أربعة.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر

استقرت السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 يتم صرفها بنفس أسعار السلع التموينية التي تم صرفها الشهر الماضي وجاءت الأسعار كالآتي: