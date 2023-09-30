هتعمل ايه لو اتأجل ؟!! وزير التموين يُعلن عن موعد صرف السلع التموينية شهر أكتوبر بعد تغييره!!

بداية شهر أكتوبر القادم يوم الأحد سوف تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في توزيع منتجات السلع التموينية للشهر على جميع حاملي بطاقات التقارير والذي يبلغ عددهم 23 مليون، بالإضافة إلى 64 مليون شخص مسجلين ويحق لهم الحصول على منتجات إضافية كل شهر.

موعد صرف السلع التموينية شهر أكتوبر

في بيان سابق أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن حصة كل فرد في بطاقة التموين لشهر أكتوبر 2023 على النحو التالي:

سيتم توزيع زجاجة زيت واحدة 800 مل على كل فرد مسجل في البطاقة التموينية، وقال أن الحد الأقصى لعدد هذه الزجاجات على البطاقة هو أربع زجاجات زيت.

سيتم توزيع كيلو واحد من السكر على كل فرد مسجل في بطاقة التموين، وقال أن الحد الأقصى لكمية السكر على البطاقة سيكون 6 كجم.

قائمة اسعار السلع التموينية شهر اكتوبر 2023

أعلنت وزارة التموين عن انتهاء تسعير السلع التموينية لشهر أكتوبر القادم والتي سيتم صرفها بنفس أسعار السلع الخاصة بشهر سبتمبر الماضي وجاء في بيان أسعارها الآتي: