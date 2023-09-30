” يا فرحة موظفين الأوقاف ” زيادة 800 جنيه للموظفين بقرار الرئيس+قيمة الزيادة بالعلاوات هتوصل 800 جنيه

زيادة 800 جنيه للموظفين، تسعى الدولة لتقديم كل سبل الراحة وتوفير كل وسائل الأمان للشعب وذلك قد يكون من خلال المساهمة في صرف مكافآت وعلاوات نقدية بشكل دوري للموظفين الحكوميين، ونحن الآن في صدد معرفة حقيقة زيادة 800 جنيه للموظفين من قبل وزارة الأوقاف.

حقيقة زيادة 800 جنيه للموظفين

تقدم الوزارة التحيات والشكر للموظفين ولكل من أدى دوره على أكمل وجه في أنشطة البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية للعاملين في مديريات الأوقاف الإقليمية والديوان العام من خلال تقديم مكافآة قدرها 800 جنيه مصري.

هذه المكافآة يتم صرفها للموظفين طبقا لضوابط معينة سيتم إرسالها المديريات معتمدة من الوكيل في الوزارة، قد تكون هذه المكافآة للاشخاص الذين بذلوا مجهودًا كبيرا في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية التوعوية والقوافل الدورية.

فئات زيادة 800 جنية للموظفين

يسال البعض عن حقيقة زيادة 800 جنيه للموظفين هل للعاملين بوزارة الأوقاف فقط، بالطبع لا، هناك بعض الموظفين المجتهدين التي ستكافئهم الجهات المسؤولة بمبلغ قدره 1000 جنيه مصري ومن هذه الفئات:

كل العاملين في هيئة الإسعاف المصرية والإفراج والإدارات والمحافظات التابعة لها وذلك عرفانًا بجهودهم في مساعدة الغير وحرصهم الشديد على إنقاذ المرضى بشتى الطرق.

كل العاملين بالإدارات التعليمية والمعاهد ألأزهرية سيتم صرف مكافأة قدرها 1200 جنيه لهم.

المتعاقدين بنظام اجر الحصة في المعاهد الأزهرية.

المتعاقدين بنظام الأجر اليومي من العاملات في قسم رياض الاطفال.

المنتدبين بالمناطق الأزهرية.

مؤكدين أن هذه المبادرة ستساعد في تطور سير العمل، والاهتمام بالإنتاجية وستشجع الموظفين للقيام بعملهم على أكمل وجه.