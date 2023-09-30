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“جدول اسماء المستحقين للعلاوات الخمس 2023” .. أعرف اسمك منهم عشان تلحق تصرفهم الشهر ده
زاد الاهتمام بأخبار المكافآت الخمس بشكل كبير في الوقت الحالي، هذه المكافآت الخمس هي واحدة من أهم المكافآت التي ينتظرها الموظفون في الكثير من القطاعات بفارغ الصبر، ومن المقرر منح هذه المكافآت في ديسمبر 2023 وفقا للشروط والتقويمات التي تم تحديدها لكل قطاع، تعتبر هذه العلاوات مكافأة مالية سنوية تمنح للموظفين، ويعد الحصول على هذه المكافأة من أهم الفرص التي ينتظرها الموظفون بفارغ الصبر، خلال السطور الآتية نتعرف على المزيد من التفاصيل.
جدول اسماء المستحقين للعلاوات الخمس 2023
- التاريخ الخاص بدفع العلاوات الخمس يختلف من بلد إلى آخر، وذلك اعتماداً على السياسات الفريدة لكل بلد على حده، يتم دفع مكافآت ديسمبر المستحقة الدفع بشكل عام في نهاية ديسمبر أو بداية يناير من العام التالي، يعني في عام 2024.
- وفيما يتعلق بالموظفين في القطاع العام، مدفوعات المكافآت يتم تقديمها من خلال المراكز البريدية في أجزاء مختلفة من البلاد.
- بإمكان للموظفين العموميين زيارة هذه المراكز الخاصة وتقديم جميع المستندات اللازمة لاستلام المبلغ المستحق لهم.
منافذ صرف العلاوات الخمس 2023
- يمكن إنفاق العلاوات الخمس لموظفي القطاع الخاص من خلال البنوك المختلفة التي يصرفون منها مستحقاتهم.
- متاح للموظفين تحديد موعد لتلقي مكافآتهم أي العلاوات عن طريق الاتصال بالقسم المالي للشركة أو المؤسسة التي يعملون فيها.
- وأما بالنسبة إلى القطاع الصحي، فيتم دفع العلاوات من خلال المستشفيات المختلفة والمراكز الطبية، ويجب على الموظفين في هذا القطاع الذهاب إلى الجهات المختصة في المستشفى أو المركز لتلقي علاواتهم.
- أما عن العاملين في قطاع النقل، فتصرف علاواتهم عن طريق شركات مختلفة أو مراكز توزيع المختصة بصرف العلاوات، ويستوجب على العمال الاتصال بإدارة شركتهم والحصول على معلومات حول مكان وتاريخ دفع المكافأة.
- ولمزيد من التفاصيل قم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
- https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Querying/GetPensionBonuses.aspx