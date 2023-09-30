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الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة 2023

منحة العمالة الغير منتظمة

ayaallam627منذ 17 ساعة
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الاستعلام عن العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي
الاستعلام عن العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

أصبح العديد من المواطنين يتساءلون عن طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة، حيث قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، بالإعلان عن المقبولين في المنحة، خلال هذا المقال سنتعرف معكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

طريقة استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023

بعد الإعلان عن المقبولين في مِنحة العمالة من قبل الحكومة المصرية، فكان لابد من تناول طريقة الاستعلام، وهذه الطريقة كما يلي:

  • أولًا يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة.
  • ثم النقر على أيقونة المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة.
  • اختيار المحافظة وتدوين رقم البطاقة.
  • سيتم ظهور كافة البيانات الخاصة بالمواطن في منحة العمالة الغير منتظمة.
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

كيفية تحديث بيانات مِنحة العمالة الغِير مُنتظمة برقم البطاقة 2023

يستطيع كل مستفيد من مِنحة العَمالة الغِير مُنتظمة، تحديث البيانات الخاصة به، وذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة القُوى العاملة.
  • ثم اختيار خانة مِنحة العمالة الغِير منتظمة.
  • وبعدها يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالشخص المستفيد.
  • النقر على تبويب تحديث البيانات.
  • بعدها إرسال البيانات.
  • ثم يتم تحديث بيانات المستفيد بشكل تلقائي.
الاستعلام عن العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي
الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

موعد صرف مِنحة العمالة الغير منتظمة

اقترب موعد الإعلان عن صرف مِنحة العمالة الغير مُنتظمة، حيث أوضحت وزارة القوى العاملة أنه سيتم صرف المنحة بعد الانتهاء من إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، كما أن الوزارة تتيح رابط تسجيل البيانات لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على قيمة المنحة.

المستحقين لمنحة العمالة الغير منتظمة

في إطار الحديث عن الاستعلام عن مِنحة العمالة الغير مُنتظمة برقم البطاقة، فنأتي لذكر المستحقين لهذه المنحة وهما كالتالي:

  • الباعة الجائلين.
  • موزعو الصحف.
  • الحرفيين.
  • وكذلك أيضًا عمال الترحيل.
  • قراء ومحفظو القرآن الكريم.
  • العاملون في المناحل.
  • وأيضًا العمال في مشروع تربية الماشية أو الدواجن.
  • بالإضافة إلى العمال في الزراعة المؤقتين.
  • وخدام الكنيسة.
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ayaallam627منذ 17 ساعة
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