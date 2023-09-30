تعالى أعرف الحدوتة بالكامل “شقق الإسكان الاجتماعي 2023” بمقدم 10 ألف جنية بس !!

يرغب المواطنين في معرفة موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي، حيث من المقرر أن ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي قريبًا من تسليم الشقق خلال هذا العام2023 أو في مطلع العام الجديد2024، وهذا سيكون متاحًا لفئات محددة فقط، لذا في هذا المقال سوف نتعرف على شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وموعدها.

شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلنت هيئة الإسكان الاجتماعي عن قدرة المواطنين للحصول على شقق، للإعلان رقم 18، ومن المقرر فتح باب الحجز للحصول عليها خلال العام الحالي، ومن المتعارف بأنه ستكون بمساحة 75 مترًا بمقدم 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى شقق بمساحة 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه، هذا وقد أقرت الهيئة بسداد 10% من مبلغ الشقة عند الاستلام، مع تقسيط باقي المبلغ على 30 سنة باستخدام نظام التمويل العقاري.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وقد أقرت الهيئة العامة للإسكان مجموعة من الشروط، لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، وفق الإعلان رقم 18 الذي من مفترض أن يعلن قريبًا، وهى :