تعالى أعرف الحدوتة بالكامل “شقق الإسكان الاجتماعي 2023” بمقدم 10 ألف جنية بس !!
يرغب المواطنين في معرفة موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي، حيث من المقرر أن ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي قريبًا من تسليم الشقق خلال هذا العام2023 أو في مطلع العام الجديد2024، وهذا سيكون متاحًا لفئات محددة فقط، لذا في هذا المقال سوف نتعرف على شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وموعدها.
شقق الإسكان الاجتماعي 2023
أعلنت هيئة الإسكان الاجتماعي عن قدرة المواطنين للحصول على شقق، للإعلان رقم 18، ومن المقرر فتح باب الحجز للحصول عليها خلال العام الحالي، ومن المتعارف بأنه ستكون بمساحة 75 مترًا بمقدم 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى شقق بمساحة 90 مترًا بمقدم 22 ألف جنيه، هذا وقد أقرت الهيئة بسداد 10% من مبلغ الشقة عند الاستلام، مع تقسيط باقي المبلغ على 30 سنة باستخدام نظام التمويل العقاري.
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023
وقد أقرت الهيئة العامة للإسكان مجموعة من الشروط، لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، وفق الإعلان رقم 18 الذي من مفترض أن يعلن قريبًا، وهى :
- إرسالة صورة من البطاقة المواطن الشخصية، ويمكن أيضًا جواز السفر الخاص به.
- إرفاق صورة من الدخل الشهري للفرد، الذي لا يتخطى الحد الأدنى للمطلوب.
- إحضار شهادة لإثبات عدم العمل وهذا في حين إذا كان الفرد لا يعمل في أي جهة.
- جلب صورتين لك شخصية حديثة
مقاس 4*6 سم، يتم تقديمها مع الأوراق أو في حالة إخلاء الشقة.
- شهادات ميلاد الأطفال، أوراق التعليم، بالإضافة إلى وثائق تأهيل إلى العمل إن وجدت.
- تسلمي صورة من الكشوفات البنكية لك، لإثبات قدرتك على تسديد للتحقق من قدرة المتقدم إيجار الوحدة السكنية.