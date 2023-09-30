رسميًا “600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات” هتاخدهم في شهر أكتوبر ده!! أعرف التفاصيل كلها ايه

يبحث الكثير في ظل ارتفاع الأسعار، عن زيادات جديدة وخاصًا أصحاب المعاشات؛ الذين يحاولوا تدبير قوت يومهم ومكافحة هذا الغلاء الفاحش، لذا هناك أنباء بوجود زيادات في المعاش وهذا وفق ما قاله اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث سوف يتم صرفها بدايًة من 1 نوفمبر 2023، بجانب المنحة الاستثنائية، بأثر رجعي من أكتوبر، وفي هذا المقال سنتعرف على موعد صرف الزيادة الجديدة وكم تبلغ.

600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات

تحدث “عوض” عبر المداخلة الهاتفية على قناة الأولى، بأنه يوجد علاوات الاستوائية بهدف محاربة غلاء المعيشة، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى زيادة تبلغ قدرها إلى 600 جنية لكل أصحاب المعاشات وهذا وفق توجهات الرئيس بإقرار حزمة حماية الاجتماعية خلال هذا العام، ومن مقرر استفادة ما يقرب من 11 مليون مستفيد.

تكلفة صرف العلاوة الجديدة للمعاشات

وأيضاً أوضح ” عوض” أن إجمالي تكلفة العلاوة المقررة في شهر نوفمبر، تبلغ 32 مليار جنية سنويًا، واستفاض إلى أن العام الماضي كل من تقرر له زيادة 300 جنية حدثت بالفعل ونحن في صدد تنفيذ العلاوة الجديدة، فبدلًا من 300 جنية زيادة بل ستصل إلى 600 خلال هذا العام الجاري.

تكلفة المعاشات لعام 2023 تتخطى حاجز ربع مليار جنية

وأضاف “رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية”، بإن عام 2013_2014 المقتضي 30 يونيو بلغ مبلغ صرف المعاشات إلى 86,5 مليار جنيه، وعند مقارنته عام 2033 نرى حجم المعاشات وصلت إلى 340 مليار جنيه إجمالي صرفها.