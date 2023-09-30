ظهرت الآن “معدلات القبول بالجامعات الأردنية لعام 2023” عبر الموقع الرسمي للوزارة

ظهرت اليوم نتائج القبول بالجامعات الأردنية للعام الجامعي 2023/2024، فيبحث الكثير من الطلاب عن المؤشرات القبول؛ لمعرفة الكلية التي التحقوا بها في من المرحلة المهمة، فهي المرحلة التي تعد مصيرية في حياة طلاب كثيرين، لذا في هذا المقال سوف نعرف معدلات القبول بالجامعات الأردنية، وكيفية الاستعلام عن نتيجة التنسيق الجامعي.

معدلات القبول بالجامعات الأردنية لعام 2023

في ظل حالة الترقب من جانب الطلاب لنتائج القبول الموحد في الأردن، قامت وزارة التربية والتعليم بإعلان مؤشرات التنسيق؛ لكي يلتحق الطلاب بالجامعات ولتبدأ مسيرتهم التعليمية، وهى تشتمل على نتائج الشعبة العلمية والأدبية، وسوف نتعرف على مؤشرات القبول في السطور التالية :

تأخذ جامعة الطب الأردنية من 98℅.

كما تقبل جامعة مؤتة من 96℅، أما في حين تقبل جامعة اليرموك من 96℅.

وتأتي نسبة القبول في كلية الصيدلة جامعة عمان من 94℅.

وتصل نسبة القبول في جامعة اليرموك إلى 93℅.

مؤشر القبول في جامعة مؤتة يصل إلى 94℅.

والدخول إلى كلية الصيدلة في الجامعة الهاشمية يصل إلى 93.85%.

بينما تصل جامعة الحقوق الأردنية من 80℅.

وتوافق جامعة آداب الأردنية من 85 ℅.

الاستعلام عن مؤشرات القبول في الجامعات الأردنية 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم في دولة الأردن، كيفية الاستعلام عن مؤشرات القبول في جامعات، وهذا وقد تم فتح باب التقديم خلال يوم 15 سبتمبر الجاري، وللتسجيل لمعرفة النتيجة يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ، ويجب عليه إملاء البيانات المطلوبة والانتظار حتى يعرض عليه النتيجة معدل القبول.