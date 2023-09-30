انتهت المرحلة الصعبة خلاص .. رسميًا “موعد انتهاء الكهرباء في مصر” في هذا التاريخ!

يرغب المواطنين في معرفة موعد انتهاء الكهرباء في مصر، حيث يشهد الكثير منهم هذا الفترة انقطاعات بدأت في شهر يوليو الماضي وتستمر حتى يومنا هذا، ومع انتهاء فصل الصيف وبدء الدخول في فصل الخريف، لذا يعد معرفة موعد انتهاء الانقطاعات هذه أمرًا ضروريًا، وهذا وفق المخطط الدولة لتخفيف الأحمال، لذا سنتعرف في هذا المقال على الموعد النهائي لقطع الكهرباء.

موعد انتهاء الكهرباء في مصر

وضعت الدولة فترة الماضية خطة من أجل تخفيف الأحمال، والتي كان من المتوقع إن تنتهي في مطلع 15 سبتمبر الماضي، وهذا إذا كانت الأجواء تتحسن وكذلك مع انخفاض درجات الحرارة، فإذا لاحظوا تحسن في حالة الطقس سوف يتوقف انقطاع الكهرباء، ومن المقرر أن نرى تحسن ملحوظ في المناخ عند مطلع أكتوبر القادم وفق هيئة الأرصاد الجوية.

خطة الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء في مصر

لجأت الدولة إلى تنفيذ خطة من أجل التحكم في الكهرباء، والتخفيف من الضغط القائم عليها نتيجة ارتفاع الدرجات الحرارة وهذا قد بدأ يوم 17 _ 7_2023 ؛ بهدف ترشيد الاستهلاك على كافة انحاء الجمهورية،وموعد انتهاء هذه الخطة مرهون بتحسن المناخ تدريجيًا.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء للمواطن

يستطيع المواطن مساعدة الدولة في الخطة الموضوعة من أجل تحقيق التخفيف المطلوب، وهذا في السطور التالية: