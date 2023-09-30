عشان تضمن حقك بالكامل !! لازم تعرف أسعار السكر في التموين 2023 وصلت لكام .. أنت ليك بـ 150 جنية سلع

بعد ارتفاع أسعار السكر في الأسواق المصرية بشكل مبالغ فيه يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السكر في التموين 2023 حيث يتم صرف كيلو سكر للفرد الواحد على بطاقة التموين شهريًا وذلك بسعر 12.60 جنيهًا للكيلو الواحد حيث يتم صرف 5 كيلو سكر للبطاقة الواحدة بحد أقصى ووصل سعر كيلو السكر في معارض أهلًا مدارس 20 جنيهًا ، وفي السطور التالية نكشف عن أسباب ارتفاع سعر السكر في الاسواق خلال الايام الماضية.

أسعار السكر في التموين 2023

ازدادت عمليات البحث عبر جميع محركات البحث خلال الأيام الاخيرة الماضية عن اسعار السكر في التموين 2023 وذلك بسبب ارتفاع سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية حيث يتراوح سعر كيلو السكر من 28 إلى 30 جنيهًا ، بينما وصلت اسعار السكر في التموين 2023 إلى 12.60 جنيهًا ويتم صرفها على بطاقة التموين بداية كل شهر ميلادي ، ويتم صرف كيلو سكر واحد لكل فرد من أفراد الأسرة ويبلغ نصيب الفرد 50 جنيهًا على بطاقة التموين.

ما هي أسباب ارتفاع سعر السكر في مصر 2023 ؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن سبب ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الأخيرة ، وقد ذكر مصدر مسؤول داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسباب ارتفاع سعر كيلو السكر إلى 30 جنيهًا جاء بسبب زيادة الطلب عليه لصناعة حلاوة المولد النبوي خلال الفترة الأخيرة ويوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 ، و أشار أنه سوف ينخفض سعر كيلو السكر خلال الشهر القادم.