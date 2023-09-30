هيوصل لكام تاني “سعر السكر في الأسواق المصرية 2023” خمس أماكن بس تبع الوزارة هتاخد منهم السكر بـ 20ج

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن سعر السكر في الأسواق المصرية 2023 حيث ارتفع سعر كيلو السكر حتى وصل إلى 35 جنيهًا ، وقفز سعر كيلو السكر سريعا في الأسواق رغم توافره وانتاج مصر كميات كبيرة من السكر ، أشارت وزارة التموين أن ارتفاع سعر السكر جاء نتيجة زيادة الطلب عليه من قبل المصانع بسبب المولد النبوي الشريف وصناعة حلاوة المولد النبوي بكميات كبيرة ، وفي السطور التالية نكشف عن سعر السكر في الأسواق المصرية 2023 سواء في معارض أهلًا مدارس او المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

سعر السكر في الأسواق المصرية 2023

ارتفع سعر السكر في الأسواق المصرية 2023 خلال الأيام الماضية بشكل غير مسبوق حيث يتراوح سعر كيلو السكر من 28 إلى 30 جنيهًا ، وذكر الدكتور “ابراهيم عشماوي” مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن سعر السكر يبدأ في الإنخفاض خلال الفترة القادمة والتي تصل إلى شهر أو أقل ، كما طمأن المواطنين أن مصر لديها مخزون آمن من السكر يكفي حتى نهاية شهر أبريل 2024.

سبب ارتفاع سعر السكر 2023

ويتساءل الكثير من المواطنين عن سبب ارتفاع سعر السكر في الأسواق المصرية 2023 حيث جاء ارتفاع سعر السكر في الأسواق المصرية 2023 بسبب زيادة الطلب عليه لصناعة حلاوة المولد النبوي والتي تعتبر من الطقوس الرسمية للمصريين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، وتوفر وزارة التموين السكر على البطاقة التموينية بسعر 13 جنيهًا ، كما يتم توفير الكثير من السلع التموينية الأخرى.