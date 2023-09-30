مباراة الجيش الملكي والنجم الساحلي الآن دوري أبطال أفريقيا 2023 “تغطية مباشرة تويتر”

انطلقت منذ دقائق مباراة الجيش الملكي والنجم الساحلي مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا 2023 خلال الدور التمهيدي الثاني، حيث تشهد ملاعب دوري أبطال أفريقيا مباراة مهمة اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، حيث يلتقي فريق الجيش الملكي المغربي مع نظيره النجم الساحلي التونسي في الدور التمهيدي الثاني. وتعد هذه المباراة فرصة للفريقين للتأهل إلى دور المجموعات.

موعد مباراة الجيش الملكي والنجم الساحلي

الموعد: السبت 30 سبتمبر 2023

الملعب: ملعب مراكش الكبير في المغرب

التوقيت: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت المغرب، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي والنجم الساحلي

ستتم بث المباراة على قناة المغربية الخامسة بصوت المعلق هشام فرج.

تردد القناة المغربية الخامسة: 12360 عمودي.

تردد القناة التونسية الوطنية الأولى: 11657 أفقي.

كيف أشاهد مباراة الجيش الملكي والنجم الساحلي بث مباشر؟

سيتم بث المباراة بشكل حصري على البث المباشر عبر مواقع البث مثل كورة لايف ويلا شوت.

تشكيل الجيش الملكي الرسمي

يبدأ الجيش الملكي مباراته اليوم بالتشكيلة الرسمية التالية:

دريسا كوياطي

الهدي بنعبيد

إمانويل إمانشيموي

يرنارد موريسون

زهير مرور

زين الدين الدراك

محمد حمودان

حمزة إكمان

لعربي الناجي

ربيع حريمات

حاثم الصاوبي

تشكيل النجم الساحلي الرسمي

يبدأ فريق النجم الساحلي المباراة بالتشكيلة الرسمية التالية:

لؤي بن حسين

علي الجمل

جاسر الخميري

غفران النوالي

حمزة الجلاصي

حسام بن علي

سومايلا سيديبيه

جاك مبي

أسامة عبيد

فيني بونقونقا

راقي العواني

تتوقع هذه المباراة أن تكون مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور المجموعات. ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر القنوات الناقلة أو البث المباشر عبر شاهد VIP.