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“هنـــا” رابط التقديم في الجامعات العراقية 2023/2024 عبر الموقع الرسمي mohesr.gov.iq
يمهد لهذه الفترة فتح باب التسجيل في الجامعات العراقية، حيث يبحث الطلاب عن الرابط وما هى المميزات التي سوف تعود عليهم من هذا بالإضافة إلى شروط التقديم؛ للتسهيل عليهم عملية التقديم وهذا مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2023/2024 بالعراق، لذا سنعرض لكم الرابط استمارة التقديم، وكيفية التقديم بالخطوات.
رابط التقديم في الجامعات العراقية 2023/2024
ولمعرفة الموقع الرسمي للتقديم في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023/2024 رابط استمارة، بالخطوات الآتية:
- عند الدخول إلى الموقع الرسمي مباشرة ” من هنا “، يجب عليك إنشاء حساب إذا كنت طالبًا جديدًا يتطلب ذلك.
- ثم عليك استكمال بياناتك الشخصية.
- وبعد إنشائك حسابك الشخصي على الموقع، ستجد أمامك استمارة التقديم على الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023/2024، أدخل كافة البيانات المطلوبة بعناية ودقة.
- لذا تمكنك الاستمارة من تحقيق رغبتك، في التسجيل بالجامعات التي تريدها، والالتحاق بالتخصصات التي ترغب بها، ولابد من التأكد من إرسال طلبك.
مميزات تسجيلك خلال رابط استمارة التقديم في الجامعات العراقية
- يوفر هذا الرابط على الطلاب المسافات التي سيقطعوها لملء رغباتهم، وإمكانية اختيار الصحيح للكليات المرغوبة.
- انهاء كافة التعاملات المالية من الرسوم التقديم من خلال الإنترنت بسهولة ويسر، دون اللجوء إلى دفع المبلغ بنفسك إلى الجامعة.
- يشتمل الموقع الرسمي للجامعات العراقية على كافة معلومات حول التخصصات المتاحة؛ ليساعد الطلاب في الوصول إلى مرادهم وبناء مستقبلهم.
- يمكنك من متابعة طلبك دون الحاجة إلى الذهاب بنفسك إلى الجامعة؛ لمساعدة في تطوير المنظومة التعليمية ولحاق في ركب التقدم.