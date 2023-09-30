“هنـــا” رابط التقديم في الجامعات العراقية 2023/2024 عبر الموقع الرسمي mohesr.gov.iq

يمهد لهذه الفترة فتح باب التسجيل في الجامعات العراقية، حيث يبحث الطلاب عن الرابط وما هى المميزات التي سوف تعود عليهم من هذا بالإضافة إلى شروط التقديم؛ للتسهيل عليهم عملية التقديم وهذا مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2023/2024 بالعراق، لذا سنعرض لكم الرابط استمارة التقديم، وكيفية التقديم بالخطوات.

رابط التقديم في الجامعات العراقية 2023/2024

ولمعرفة الموقع الرسمي للتقديم في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023/2024 رابط استمارة، بالخطوات الآتية:

عند الدخول إلى الموقع الرسمي مباشرة ” من هنا “، يجب عليك إنشاء حساب إذا كنت طالبًا جديدًا يتطلب ذلك.

ثم عليك استكمال بياناتك الشخصية.

وبعد إنشائك حسابك الشخصي على الموقع، ستجد أمامك استمارة التقديم على الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023/2024، أدخل كافة البيانات المطلوبة بعناية ودقة.

لذا تمكنك الاستمارة من تحقيق رغبتك، في التسجيل بالجامعات التي تريدها، والالتحاق بالتخصصات التي ترغب بها، ولابد من التأكد من إرسال طلبك.

مميزات تسجيلك خلال رابط استمارة التقديم في الجامعات العراقية