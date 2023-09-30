خطوات معرفة لجنة الانتخابات للرئاسة بالرقم القومي “من هنـــا” .. أعرف مين هم الفئات المحظورة من التصويت !!

في مطلع قرب موعد الانتخابات الرئاسية، تعمد الهيئة الوطنية للانتخابات،لتسهيل على المواطنين عملية المشاركة في التصويت، وقامت بتطوير الموقع ليستطيع تحمل 180 ألف مستخدم؛ من أجل وصول المواطنين إلى اللجنة الانتخابية،وتيسير على كبار السن من الجانب الأخر، وفي هذا المقال سنتعرف على خطوات معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية ومن الفئات التي لا يحق لها الانتخاب.

معرفة لجنة الانتخابات للرئاسة بالرقم القومي

يسهل الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخايات، قدرة المواطنين داخل وخارج مصر للوصول إلى مقر اللجنة الانتخابية الأقرب لهم، حتى لا يستصعب المواطن الذهاب إلى المقر، لذا سنرصد في خلال السطور التالية خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي:

الذهاب إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

أنقر على الخانة المدون بها الاستعلام عن موقفك الانتخابي، لمعرفة هل يحق لك الانتخاب أم لا.

أدخل الرقم القومي المتعلق بك، ثم أضغط على أيقونة الاستعلام، بالإضافة إلى يتيح لك تغيير اللجنة الانتخابية الخاصة بك، وذلك من خلال الضغط على طلبات، ثم كتابة الرقم القومي لتعديل لجنتك بسهولة.

فئات محظورة من التصويت في انتخابات الرئاسة

وفق قانون 45 لسنة 2014 الذي ينظم الحقوق السياسية ويحدد، من يحق له التصويت، ومن يُحرم من الإدلاء بصوته في الانتخابات، ومن المعروف أن من بلغ 18 عام يحق له إبداء الرأي وعلى جانب الأخر يمنع أخرون وهم :