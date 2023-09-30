شروط الضمان الاجتماعي المطور للأعزب 1445هـ والفئات المستحقة

يرغب عدد كبير من المواطنين في السعودي لمعرفة شروط الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية عن إمكانية تسجيل الأعزبين في برنامج الضمان الاجتماعي المطورـ إذ يعتبر هذا البرنامج واحدًا من أبرز البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بهدف تحسين معيشة الأفراد في المجتمع، ومع ذلك، يقتصر التسجيل في هذا البرنامج على بعض الفئات المحددة في المجتمع، في هذا المقال، سنقوم بشرح مفصل لهذه الفئات ونوضح شروط الأعزبين للحصول على الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

تم تحديد يوم الأول من كل شهر ميلادي كموعد رسمي لصرف راتب الضمان الاجتماعي بشكل دوري من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهذا ينطبق إلا إذا تزامن هذا التاريخ مع عطلة رسمية في البنوك، في حالة تزامنه مع عطلة رسمية، يمكن تأخير صرف الدعم أو تقديمه في الوقت المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن تخصيص أرقام ضمان اجتماعي جديدة لدعم المواطنين، يمكن للمواطنين الحصول على هذا الرقم عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية للوزارة ومن ثم التحقق من حالة الخدمة، ستتاح لك هذه الخدمة عبر البوابة الإلكترونية وستكون قادرًا على معرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك من خلالها.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور 1445هـ

تم تحديد مجموعة من الفئات في المجتمع التي يمكنها الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الفئات:

المرأة بدون عائلة.

الأطفال الأيتام.

المرأة المطلقة.

الأشخاص غير القادرين على العمل.

كبار السن.

الأسر التي ليس لديها عائل.

الأشخاص العاطلين عن العمل وليس لديهم أي دخل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للأعزب

يمكن للأعزاب الحصول على برنامج الضمان الاجتماعي المطور المُقدم من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بعد توفر مجموعة من الشروط الأساسية التي تشمل: