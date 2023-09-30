بأمر رئاسي “حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023” بقيمة 1000ج للأسرة الواحدة

هناك أنباء عديدة بشأن مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتكون 600 جنيها بدلا من 300 جنيها، كما هناك أخبار بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتكون 600 جنيها، بدلا من 300 جنيها للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف هل هذه الأنباء حقيقة أم لا.

حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023

وهي أنباء صحيحة اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مؤتمره الأخير ببني سويف ليوجه من خلاله الحكومة، والمؤسسات المعنية بالدولة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيها، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ليصبح 600 جنيها أيضا تيسيرا للمعيشة وحالة المواطنين، كما ذكر وزير المالية، د. محمد معيط ، سابقا أنه سوف يكون هناك زيادة في معاشات شهر أكتوبر 2023م وفقا لقوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ليصل عدد المستفادين 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم بتكلفة سنوية تصل 32 مليار جنيها تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات .

زيادة معاش تكافل وكرامة

كما تقرر أيضا زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لتصل لخمس ملايين من المستفادين بتكلفة تقدر 4.5 مليار جنيها تتحملها الخزانة العامة للدولة، وكانت هذه الزيادة الثانية، وكانت الزيادة الأولى في مارس الماضي بنسبة 25 % والتي اقرها السيد رئيس الجمهورية؛ ليصل اجمالي نسبة الزيادة المقررة لمعاش تكافل وكرامة حتى الأن 40 % خلال عام واحد فقط .