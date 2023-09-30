مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا الآن الدوري الإيطالي 2023 “تغطية مباشرة تويتر”

انطلقت منذ قليل مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا مباشر الآن الدوري الإيطالي 2023 حيث تقام اليوم مباراة في الدوري الإيطالي 2023-2024 بين فريق إنتر ميلان وفريق ساليرنيتانا.

موعد مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا

تقام المباراة اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، وستقام على ملعب ريناتو دال آرا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا

ستتم إذاعة مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا على قناة أبوظبي بريميوم 1 بصوت المعلق محمد الشامسي، وتردد قناة أبوظبي بريميوم 1 هو 12226.

كيف أشاهد مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا بث مباشر

ستتم إذاعة مباراة إنتر ميلان وساليرنيتانا بشكل حصري على البث المباشر عبر لقناة AD sport 1.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي

يبدأ فريق إنتر ميلان بالتشكيل التالي:

المرمى: سومير.

الدفاع: أتشيربي، بافارد، دومفريس، دي فري.

الوسط: كالهانجولو، كلاسين، باريلا.

الهجوم: تورام، أوجوستو، سانشيز.

تشكيل ساليرنيتانا الرسمي

المرمى: أوتشوا.

خط الدفاع: لوفاتو، دانيلوتش، بوهينين، جيومير.

في خط الوسط: مارتيجاني، ليجوفسكي، كاستانوس.

خط الهجوم: كابرال، باراداريتش، بولايي ديا.

تتوقع المباراة أن تكون مثيرة وممتعة بين الفريقين، ونتمنى للجميع مشاهدة ممتعة.