حقيقة عودة تصدير البصل وارتفاع الاسعار من جديد “بأمر رئاسي” القبض على تجار البصل للتخلص من احتكار السلع

هناك العديد من الاخبار التي تراود على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن عودة تصدير البصل مرة أخرى، وذلك عن طريق قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة تتراوح لثلاث شهور لكن تم الكشف انها شائعة ولا صحة لذلك الكلام لأن وزارة التجارة والصناعة نفت هذه الاخبار كما سيتم تطبيقه بدايتا من 1 اكتوبر 2023 حتي 31 ديسمبر 2023.

حقيقة عودة تصدير البصل

كما هناك منشورا صادر عن مصلحة الجمارك ويفيد بالإلغاء منشور تصدير رقم 16 لسنة 2023 والذي يتضمن القرار الوزاري الخاص بشأن حظر تصدير البصل الطازج والمبرد لمدة ثلاثة شهور ، وطالبت مصلحة الجمارك أيضا جميع التجار والمواقع التنفيذية التابعة لها بالالتزام بتنفيذ تعليمات إلغاء المنشور، كما ارتفعت أسعار البصل بشكل كبير فور صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف تصدير البصل للخارج حتى 1 اكتوبر حتى تستطيع الحكومة أن تضبط الأسعار لأن كان هناك هجوما كبيرا من الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار البصل التي يعد متطلب اساسي من متطلبات المنزل .

لماذا تستمر ارتفاع أسعار البصل رغم قرار وقف التصدير؟

يستمر ارتفاع اسعار البصل بسبب المستثمرين وكبار التجار الذي يريدون الربح على حساب الشعب ، كما هناك العديد من المطالب للتدخل الحكومة ومعاقبة هؤلاء التجار، ويذكر أنه سوف يتم تخفيض أسعار البصل في اكتوبر المقبل لأن التجار لن يستطيعوا تخزين البصل بسبب خوفهم من محاربة الحكومة، كما أن البصل سريع التلف لذا يجب عليهم عرضه في الأسواق .