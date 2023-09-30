قبل ما تصحى بكره الساعة 6 الصبح “هل يوجد تأجيل مدارس في مصر ؟” بأمر وزاري لطلاب ابتدائي بس!

هناك العديد من الأنباء بشأن تأجيل الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023 و2024 بسبب متحور كورونا الجديد، ولكن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنفي هذه الأنباء موضحاً أن سوف يتم بدء العام الدراسي في موعده المحدد طبقاً للجدول الزمنى المحدد من قبل الوزارة، وذكرت أن لا صحة لذلك القرار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد بدء الدراسة.

هل يوجد تأجيل مدارس في مصر ؟

الدراسة سوف تبدأ في موعدها المقرر من 30 سبتمبر 2023 الموافق يوم السبت لجميع المراحل التعليمية سواء العام أو الخاص وسوف تستمر حتى السبت الموافق 8 يونيه من العام الجديد 2024 .

قرار وزارة الصحة بشأن تأجيل الدراسة نفى المتحدث باسم وزارة الصحة ،د. حسام عبد الغفار خبر تأجيل الدراسة، موضح معلومات عن الفيروس الجديد، وهو متحور كورونا المستجد بعد أن وجدت حالتي مصابين بهذا الفيروس ، وذكر أنه يجب أن تلزم جميع المدارس بإجراءات الوقاية اللازمة لحماية الطلاب منه، وينصح د. حسام عبد الغفار للحماية من هذا الفيروس بأهمية ارتداء الكمامات عند النزول من المنزل أو في حال وجدت تجمعات كثيرة ، كما حذر من المضادات الحيوية لأن عند حدوث خطأ تصبح أضرارها خطيرة ، فذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك 50 مليون شخص حول العالم قد يتعرضوا لحالات الوفاة بسبب المضادات الحيوية، لذا يجب على جميع الطلاب الأن الاستعداد للمدارس التي سوف تبدأ السبت المقبل لأنه لا يوجد مجال لتأجيل الدراسة هذا العام وستستمر الدراسة وفقا للخريطة المحددة.