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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 والشروط والمستندات المطلوبة
تساءل الكثيرين عن خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث قد أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي مؤخرًا طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الرقم الوطني حتى يتمكن المواطن من الحصول على كافة الخدمات المقدمة من الدولة بعد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023
حددت وزارة التضامن الإجتماعي طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرقم القومي، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم الدخول إلى الرابط المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي.
- بعدها يتم الضغط فوق أيقونة الاستعلام عن طلبات بطاقة الخدمات المتكاملة.
- يتم إدخال الرقم القومي ثم يتم الضغط فوق أيقونة الاستعلام.
- بمجرد الضغط على أيقونة الاستعلام سوف تظهر حالة الطلب.
مزايا الحصول على كارت الخدمات المتكاملة
عند الحصول على كارت الخدمات المتكاملة سوف يحصل الشخص على عدة مزايا تتلخص في الآتي:
- إعفاء من المصاريف الجمركية.
- سوف يتمكن الشخص من الحصول على سيارة مجهزة مقدمة من الحكومة بنصف السعر فقط.
- يحصل الشخص على الكشف الطبي مجانا.
- سوف يتم إعفاء الشخص من دفع رسوم المواصلات العامة.
- يسمح الكارت للشخص بالتعيين في المؤسسات الحكومية وذلك تابع لقانون 5%.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
تتمثل الأوراق والمستندات الخاصة للتقديم في كارت الخدمات كالآتي:
- أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- في حالة الأطفال يجب تقديم شهادات الميلاد.
- تقديم قرار الوصاية في حالة الطفل المعاق أو القاصر وكذلك غير كامل الأهلية.
- 2 صورة شخصية مقاس 4 × 6 ويجب أن تكون صور حديثة.