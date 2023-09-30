مباراة اتلتيكو بلباو وريال سوسيداد الآن الدوري الأسباني 2023 “تغطية مباشرة تويتر”

تشهد الجولة الثامنة من الدوري الأسباني 2023-2024 مباراة قوية بين فريقي اتلتيكو بلباو وريال سوسيداد. ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة في جدول الترتيب.

موعد مباراة اتلتيكو بلباو وريال سوسيداد والملعب المقامة عليه وتوقيتها في الدول المختلفة

الموعد: اليوم السبت 30 سبتمبر 2023.

الملعب: ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، إسبانيا.

التوقيت: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو بلباو وريال سوسيداد

ستتم إذاعة مباراة اتلتيكو بلباو وريال سوسيداد على قناة beIN SPORTS 3 بصوت المعلق أحمد فؤاد. ويمكن مشاهدة القناة على التردد التالي:

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيف أشاهد مباراة اتلتيكو بلباو وريال سوسيداد بث مباشر

يمكن مشاهدة مباراة اتلتيكو بلباو وريال سوسيداد بث مباشر عبر بين كونكت او تطبيق تود، حيث سيتم بث المباراة حصريًا على هذا الموقع.

تشكيل ريال سوسيداد الرسمي

تشكيل ريال سوسيداد المتوقع: ألكسندر إيزاك، روبين ليون، دييغو لورينتي، أندر بارينيتكس، ناتشو مونريال، مارتن زوبيميندا، ميكيل ميرينو، أدنان يانوزاي، بورخا إيجليسياس، ميكيل أويارزابال، ألكسندر إيزاك.

تتوقع هذه المباراة أن تكون مثيرة ومليئة بالإثارة، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة في جدول الترتيب. ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة بفارغ الصبر، وسيكون بإمكانهم مشاهدتها عبر قناة beIN SPORTS 3 أو بث مباشر عبر تطبيق تود او بين كونكت.