أعرف شروط حجز  شقق الإسكان الاجتماعي الكاملة “عشان تحجز شقتك بصدر مفتوح” بمقدم 10 ألف جنية بس

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك بعدما أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي، والتي تقدم للفئات محدودي الدخل بنظام التقسيط، ولكن في ظل مجموعة من الشروط التي لابد أن تكون منطبقة على هذه الفئات، وفي هذا المقال سوف نقوم باستعراض طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

توجد مجموعة من الشروط التي لابد أن تنطبق على الفئات التي ترغب في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وهذه الشروط تتمثل في الآتي :

لابد أن يكون المتقدم دائم الإقامة في مصر وأن يكون حاصل على الجنسية المصرية.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لسن المتقدم أكثر من

ألا يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن 10 ألاف جنيها في حالة كان غير متزوج، و لايزيد عن 14 ألف بالنسبة للمتزوج.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على شقق الإسكان الاجتماعي من قبل.

أن يتم سداد قيمة الشقة خلال عدة السنين المحددة، مع الالتزام بالدفع شهريا.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

توجد مجموعة من الخطوات التي يتم من خلالها حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي: