أخبار التعليم

قبل ما تدبس في ال 500ج .. لازم تعرف “ماهي الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023 – 2024

جهاد حسينمنذ 16 ساعة
0

مع قرب دخول العام الدراسي الجديد للعام 2023 – 2024، تزايدت عمليات البحث من قبل الكثير من أولياء الأمور عن الفئات المعفاة من المصاريف الدراسية، من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ونحن في هذا المقال سوف نكشف لكم الفئات التي تم اعفاؤها من المصاريف بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

ماهي الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023 – 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات المعفاة َمن المصروفات الدراسية للعام الجديد 2024، وذلك في خطاب رسمي وجهته إلى مديرياتها بالمحافظات المختلفة، والتي شملت  8 فئات والتي لا يحق لهم سداد المصروفات الدراسية.

الطلاب المعفيين من مصاريف الدراسة 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024، والتي جاءت كالآتي :

جاءت الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 والذين يكونوا معافين من دفع المصروفات الدراسية، وهما كالتالي :

  • أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يثبت ذلك.
  • مقدمي البحوث الاجتماعي المعتمدة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية مدرجاً بها سبب الإعفاء من الفئات الآتية «أبناء المرأة المعيلة، ومهجور العائل، والمطلقة.
  • وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً من غير القادرين»، مع مراعاة أن يكون الإعفاء ساري لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة الاجتماعية بشكل سنوي.
  • طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد في محافظة البحر الأحمر.
  • ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدار بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة.
  • طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
  • أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات التي تثبت ذلك.
  • الطلاب اليتامى الأب غير القادرين.
  • أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
  • الطلاب الملتحقين بدور الرعاية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

جهاد حسينمنذ 16 ساعة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر 2023, كل الحقوق محفوظة البديل
** إخلاء مسئولية : جميع المقالات المنشورة مسؤول عنها كاتبها فقط , وتسعي إدارة الموقع جاهدة تحري الدقة فى جميع المحتوي المنشور ولا تتحمل أى مسؤولية عنة ويتحملها كاتب المقال فقط.
زر الذهاب إلى الأعلى
إنضم لقناتنا على واتساب