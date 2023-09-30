قبل ما تدبس في ال 500ج .. لازم تعرف “ماهي الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023 – 2024

مع قرب دخول العام الدراسي الجديد للعام 2023 – 2024، تزايدت عمليات البحث من قبل الكثير من أولياء الأمور عن الفئات المعفاة من المصاريف الدراسية، من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ونحن في هذا المقال سوف نكشف لكم الفئات التي تم اعفاؤها من المصاريف بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

ماهي الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023 – 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات المعفاة َمن المصروفات الدراسية للعام الجديد 2024، وذلك في خطاب رسمي وجهته إلى مديرياتها بالمحافظات المختلفة، والتي شملت 8 فئات والتي لا يحق لهم سداد المصروفات الدراسية.

الطلاب المعفيين من مصاريف الدراسة 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024، والتي جاءت كالآتي :

جاءت الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 والذين يكونوا معافين من دفع المصروفات الدراسية، وهما كالتالي :