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قبل ما تدبس في ال 500ج .. لازم تعرف “ماهي الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023 – 2024
مع قرب دخول العام الدراسي الجديد للعام 2023 – 2024، تزايدت عمليات البحث من قبل الكثير من أولياء الأمور عن الفئات المعفاة من المصاريف الدراسية، من أجل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ونحن في هذا المقال سوف نكشف لكم الفئات التي تم اعفاؤها من المصاريف بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.
ماهي الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023 – 2024
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات المعفاة َمن المصروفات الدراسية للعام الجديد 2024، وذلك في خطاب رسمي وجهته إلى مديرياتها بالمحافظات المختلفة، والتي شملت 8 فئات والتي لا يحق لهم سداد المصروفات الدراسية.
الطلاب المعفيين من مصاريف الدراسة 2023-2024
حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023-2024، والتي جاءت كالآتي :
جاءت الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020 والذين يكونوا معافين من دفع المصروفات الدراسية، وهما كالتالي :
- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يثبت ذلك.
- مقدمي البحوث الاجتماعي المعتمدة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية مدرجاً بها سبب الإعفاء من الفئات الآتية «أبناء المرأة المعيلة، ومهجور العائل، والمطلقة.
- وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً من غير القادرين»، مع مراعاة أن يكون الإعفاء ساري لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة الاجتماعية بشكل سنوي.
- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد في محافظة البحر الأحمر.
- ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدار بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة.
- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات التي تثبت ذلك.
- الطلاب اليتامى الأب غير القادرين.
- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
- الطلاب الملتحقين بدور الرعاية.