تحميل pdf “رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” بالوجبة التاسعة والأخيرة

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين في الساعات الأخيرة عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك بعد ظهورها إلكترونياً عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية حيث توفر الحكومة العراقية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرعاية الصحية والمادية للأسر العراقية تحت خط الفقر والمرضى والمسنين والأرامل والمطلقات ، وفي السطور القادمة نوضح خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزراه العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن ظهور اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 وذلك عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ويمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. ثم يجب الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك اختيار الرعاية الاجتماعية 2023. ثم يجب ادخال جميع البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية وكود التحقق بشكل صحيح. بعد ذلك اضغط على “استعلام”. انتظر ثواني وسوف تظهر جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023. بعدها يمكنك تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 بالضغط على “تنزيل”.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية ؟

للحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 يجب أن تتوفر بعض الشروط التالية :