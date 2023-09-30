“استعلم الآن” نتائج القبول الموحد بالجامعات الأردنية 2023/2024 من الموقع الرسمي لوحدة التنسيق

أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها على أنه سوف يتم صدور نتائج البكالوريوس في يوم الخميس والذي سوف يوافق الثامن والعشرين من شهر 9 لعام 2023، هذا وقد تمت الإشارة إلى أنه سوف يتم صدور النتائج من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بوحدة تنسيق القبول الموحد المتاح عبر الإنترنت، وأنه يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتائج من خلال تعبئة رقم الطلب الخاص بكل طالب.

نتائج القبول الموحد بالجامعات الأردنية 2023/2024

وفي سياق متصل صرح مهند الخطيب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأنه سوف تقوم وحدة التنسيق بإرسال كافة النتائج للطلاب من خلال الهاتف المحمول الخاص بكل طالب، ومن جانبه أكد الخطيب على أن الوزارة قامت بالتيسير على الطلاب من خلال صدور النتائج في إطار ملفات pdf، وأخيراً أشار مهند الخطيب إلى ضرورة متابعة الإعلانات التي سوف تصدر من خلال الجامعات لجميع الطلاب الذين سوف يتم ترشيحهم للقبول لهذا العام، كما أكدت مصادر موثوقة على أنه لا داعي للقلق حيث أن النتائج مبشرة بشكل كبير.

رابط نتائج القبول الموحد بالجامعات الأردنية الرسمية للعام 2023/2024

يطرح الكثير من طلاب الجامعات الأردنية العديد من الأسئلة حول صدور نتائج القبول بالجامعات ومن ضمنهم ماهي خطوات معرفة نتائج القبول الموحد؟ حيث يمكن اتباع خطوات بسيطة لمعرفة النتائج وتتمثل هذه الخطوات فيما يأتي: