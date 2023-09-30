الزيادة هتكون 1000ج “جدول معاشات شهر أكتوبر 2023” بالزيادة الجديدة المعلنة بقرار رئاسي

تزامنًا مع اقتراب بداية شهر أكتوبر 2023 يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن جدول معاشات شهر أكتوبر 2023 حيث يبدأ صرف رواتب المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ، وقد أعلن الرئيس السيسي عن زيادات جديدة لأصحاب المعاشات بداية من شهر أكتوبر 2023 بنسبة 15% وذكر مصدر مسؤول داخل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أنه سيتم صرف الزيادة الجديدة في بداية شهر نوفمبر 2023 بأثر رجعي حيث لم يتم التصديق على قرار الزيادة من قبل مجلس النواب وفي السطور التالية نكشف عن جدول معاشات شهر أكتوبر 2023.

جدول معاشات شهر أكتوبر 2023

ينتظر أصحاب المعاشات جدول معاشات شهر أكتوبر 2023 حيث يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر بداية من يوم الأحد القادم الموافق الأول من أكتوبر 2023 وذلك وفقًا للجدول التالي :

يبدأ صرف معاشات الفئة المالية الأولى بداية من 1000 جنيه يومي الأحد والاثنين الموافق الأول والثاني من أكتوبر

يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3 و 4 أكتوبر يتم صرف معاشات الفئة الثانية 2000 جنيه فأكثر.

يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر يبدأ صرف معاشات الفئة المالية الثالثة بداية من 3000 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة

يترقب جميع أصحاب المعاشات موعد صرف الزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية لمساندة المواطنين في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وذلك وسط غلاء جميع أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون وقد أعلن المتحدث باسم هيئة التأمينات الاجتماعية عن عدم التصديق على قرار زيادة المعاشات الجديد من قبل مجلس النواب وسيتم صرف الزيادة الجديدة الخاصة بشهر أكتوبر 2023 في بداية نوفمبر 2023 بأثر رجعي.