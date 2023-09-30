بشكل مفاجئ وصل لـ 45 جنية!! سبب ارتفاع سعر السكر في مصر ” هتعرف كل حاجه بالتفصيل”

يبحث الكثير من المواطنين عن سبب ارتفاع سعر السكر في الأيام الماضية حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 35 جنيهًا ، وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن سبب ارتفاع سعر السكر هو زيادة الطلب عليه لإنتاج حلاوة المولد النبوي الشريف خلال الشهر الجاري وتم صناعة كمية كبيرة من حلاوة المولد من قبل جميع المصانع ومحلات الحلوى المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية ، وطمأن مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك انخفاض في سعر السكر خلال الشهر القادم بعد انتهاء المولد النبوي الشريف.

سبب ارتفاع سعر السكر

في مداخلة هاتفية عبر قناة MBC مصر أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “على المصيلحى” أن إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن بينما يبلغ حجم استهلاك السكر سنويًا 3.1 مليون طن ، ويتم استيراد 300 إلى 400 ألف طن سكر سنوياً من البرازيل لسد الفجوة الغذائية ، كما أضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر لديها مخزون آمن من السكر يكفي حتى نهاية شهر فبراير 2024.

سعر السكر اليوم في الأسواق المصرية

وصل سعر كيلو السكر من 30 إلى 35 جنيهًا في جميع المحلات التجارية والهايبر ماركت ، بينما بلغ سعر كيلو السكر في معارض أهلًا مدارس التي توفرها الحكومة المصرية 20 جنيهًا ، و وصل سعر كيلو السكر في بطاقة التموين 12.60 جنيهًا ، ويتم توفير كيلو سكر لكل فرد على بطاقة التموين بالإضافة إلى السلع التموينية الأخرى المتوفرة في جميع منافذ وزارة التموين.