اقوى القنوات العالمية “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد” على جميع الأقمار الصناعية 2023

يبحث الكثير من محبي ومتابعي الأفلام الوثائقية ومحبي الطبيعة وعالم الحيوانات البرية والقطبية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات التي تقوم بعرض أفضل سلاسل الأفلام الوثائقية المختلفة وبرامج التحقيقات حول الحوادث والحروب الهامة التي حدثت في جميع أنحاء العالم كما تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض برامجها باللغتين العربية والانجليزية وفي السطور التالية نعرض تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد وذلك بعد تغيير التردد وتحديثه حيث تبث القناة بجودة عالية عبر جميع الاقمار الصناعية وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12467.

الاستقطاب : أفقي H.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅔.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي “نايل سات”

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12226.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي “عرب سات”

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11804.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة

تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بعرض مجموعة كبيرة من البرامج والافلام الوثائقية بعروض جديدة كليًا عبر التردد الجديد وهي كالتالي :