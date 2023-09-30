حوش لعيالك واستثمر فلوسك صح “أسعار فائدة شهادات البنك الاهلي 2023” عائد شهري 22%

ازدادت عمليات البحث في الفترة الماضية عن أسعار فائدة شهادات البنك الاهلي 2023 حيث ارتفع سعر الفائدة بمقدار 1 % حتى وصل إلى 22% وقد طرح البنك الاهلي المصري مجموعة كبيرة من شهادات الادخار سواء بالجنيه المصري أو العملة الأجنبية “الدولار الأمريكي” وذلك حتى يتناسب مع كافة عملاء البنك الأهلي المصري وتوجد أنواع مختلفة من شهادات الادخار تم طرحها خلال الشهر الجاري ويمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

أسعار فائدة شهادات البنك الاهلي 2023

طرح البنك الاهلي المصري مجموعة كبيرة من شهادات الادخار بالعملة المحلية والأجنبية ، ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من الاشتراك ولا يمكن استرداد جزء من قيمة الشهادة أو التحويل على شهادة أخرى وإليكم شهادات البنك الاهلي المصري بالعملة المحلية :

الشهادة البلاتينية 3 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها للشراء تصل مدتها ثلاث سنوات بسعر فائدة 19%.

شهادة أمان المصريين بحد أدنى للشراء 500 جنيه وبحد اقصى 2500 جنيه ، تصل مدتها 3 سنوات ، بينما يصل سعر الفائدة 13 %.

الشهادة الخماسية.

الشهادة الثلاثية.

شهادات البنك الأهلي المصري بالعملة الأجنبية

وقد قام البنك الأهلي المصري بطرح مجموعة من شهادات الادخار بالعملة الأجنبية ذات سعر فائدة أعلى وهي كالتالي :