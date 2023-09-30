نتائج وزارة الدفاع 2023.. استعلم الآن عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023

تلعب الكليات العسكرية العراقية دوراً غاية الأهمية في تأهيل وإعداد الكثير من ضباط الجيش العراقي حيث أنها تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية بالدولة، كما يعتبر معرفة المتقدمين نتائج القبول في الكليات العسكرية لعام 2023 أمراً مهماً للغاية وهو بمثابة إنجاز لوزارة التعليم العراقية، وذلك لأن الدولة تعكس مدى اهتمامها بتأهيل وإعداد الكوادر العسكرية العراقية.

نتائج وزارة الدفاع العراقية لعام 2023

أشارت وزارة التعليم العراقية أنه قد بلغ عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية للعام 2023/2024 نحو 100.000 طالب، كما أوضحت أنه قد تم قبول ما يقارب من 60.000 طالب من ضمنهم نحو 50.000 طالب بالكليات العسكرية للذكور بينما التحقت ال 10.000 المتبقية من الطالبات بالكليات العسكرية للإناث، و يمكن أن يتم الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط mod.mil.iq وتتضمن هذه الكليات العسكرية الكلية العسكرية العراقية الاولى وهي الكلية العسكرية الملكية.

كذلك تضمنت الكلية العسكرية العراقية الثانية وهي كلية الأركان، ومن ضمن هذه الكليات أيضاً كلية الدفاع الجوى وهى الكلية الثالثة، وكذلك كلية الشرطة وكلية الطيران وهما الكليات الرابعة والخامسة أما الكلية السادسة فهي كلية الهندسة العسكرية.

كما يمكن للمواطن الاستعلام عن اسمه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

الدخول إلى المنصة بنفس الرقم المسجل به ومن ثم إدخال كود التحقق.

الانتقال إلى قسم التطويع والنقر على خيار النتائج بصفة جندي.

قم بإدخال رقم الهوية الوطني للمتقدم.

ادخل رمز التحقق.

أنقر على خانة الاستعلام.

شروط القبول في الكليات العسكرية العراقية لعام 2023

تمثلت شروط قبول الكليات العسكرية العراقية في النقاط الآتية: