جميع أنواع شهادات بنك مصر “من هنـــا” بعائد شهري أكثر من 22% .. أعرف طريقة الشراء

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن عن شهادات بنك مصر والتي تم طرحها مؤخراً بعد زيادة سعر الفائدة ليصل إلى 22% ، ويتيح بنك مصر شراء شهادات الادخار من فروع بنك مصر المنتشرة في كافة المحافظات المصرية ، كما يمكن شراء شهادات بنك مصر من خلال الموقع الإلكتروني لبنك مصر أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول وتناسب شهادات بنك مصر جميع عملاء البنك بمختلف الحالات الاجتماعية وفي السطور التالية نكشف عن أنواع شهادات بنك مصر.

أنواع شهادات بنك مصر

قام بنك مصر بطرح أنواع عديدة من شهادات بنك مصر عبر الموقع الرسمي والتي وصل سعر الفائدة في الكثير منها إلى أكثر من 19.5% وإليكم أنواع شهادات بنك مصر المختلفة :

شهادة ابن مصر وتصل مدتها 3 سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

شهادة القمة تبلغ مدتها 3 سنوات وتصدر للأفراد الطبيعيين ،كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير السنوي.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي.

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمى.

شهادة أمان المصريين.

أسعار شهادات بنك مصر

بعد معرفة أنواع شهادات بنك مصر يبحث الكثير من عملاء البنك والمواطنين الراغبين في شراء شهادات بنك مصر عن أسعار الشهادات والتي تبدأ أسعارها من 1000 جنيهًا كحد أدنى وتصل حتى مليون جنيهًا مصريًا ، كما يوفر بنك مصر شهادات إدخار بالعملة الأجنبية في ظل ارتفاع سعر الدولار.