انت مش ضامن المستقبل شايل ايه .. بس هتضمنه مع “شهادات البنك الأهلي” الجديدة بعائد شهري 22%

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي عديدة ومختلفة ومنها شهادات سنوية وربع سنوية وشهرية ويكون العائد الخاص بكل شهادة مختلف عن الآخر كما توجد العديد من الصفات المشتركة بين شهادات البنك الأهلي المصري.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي

توجد العديد من الأنواع المختلفة من شهادات البنك الأهلي والتي تختلف في سعر الفائدة وهذه الأنواع يمكن أن تتمثل في الآتي

• الشهادة البلاتينية مدتها ثلاثة سنوات والحد الأدنى لشرائها 1000 جنية ومضاعفاتها وسعر العائد يصل إلى 19٪ شهرياً.

• الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج وقد يكون الحد الأدنى لشرائها 1000 جنية ومضاعفاتها ومدتها ثلاثة وسعر العائد الخاص بها 22٪ للسنة الأولى و18٪ للسنة الثانية و16٪ للسنة الثالثة.

• الشهادة الخماسية ذات العائد المتغير وقد يكون الحد الأدنى لشرائها 1000 جنية ومضاعفاتها ومدتها ثلاثة سنوات وسعر العائد الخاص بها 19,5٪ ربع سنوي.

• الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري يكون الحد الأدنى لشرائها هو 1000 جنية ومضاعفاتها ومدتها خمسة سنوات ويصل سعر العائد الخاص بها إلى 12,25٪ شهريا.

الصفات المشتركة في شهادات البنك الأهلي

توجد العديد من الخصائص والصفات التي تشترك بين شهادات البنك الأهلي المصري وهذه الخصائص يمكن أن تتمثل في الآتي

• الخصائص المشتركة في شهادات البنك الأهلي انها تكون اسمية ولا يمكن تداولها بين شخص وآخر أو تحويل قيمتها إلي شخص آخر.

• كما لا يمكن التصرف في أي شهادة من شهادات البنك الأهلي بأي صورة من صور التصرفات التي تقوم بنقل للملكية.

يمكن تحديد السعر الخاص بالشهادة تلقائيا وفقا للسعر المعلن في حينه