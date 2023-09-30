نزلت الآن ” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق” www.molsa.gov.iq

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق يوجد لها خطوات بسيطة من أجل الاستعلام عنها وتحميلها من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما توجد بعض المعلومات التي تخص الوجبة الأخيرة في العراق

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وهذه الخطوات هي

لكي يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يجب أن يتم الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك عن طريق هذا الرابط الخاص به https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/

سوف تظهر قائمة بها العديد من الخيارات نختار منها كلمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق من القائمة الرئيسية.

سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى بها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في الأماكن المحددة لهم

عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة استعلام عن أسماء المشمولين الجدد وسوف تظهر لك كشوفات لجميع الأسماء

الوجبة الأخيرة في العراق

توجد بعض المعلومات التي تخص الوجبة الأخيرة في العراق وهذه المعلومات تتمثل في الآتي