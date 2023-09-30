“رسمياً” الإعلان عن رابط التقديم في الجامعات العراقية 2023/2024 عبر الموقع الرسمي mohesr.gov.iq

خطوات التقديم في الجامعات العراقية 2023 2024 والشروط المطلوبة، يستعد كل الطلاب الناجحين في مرحلة الثانوية العامة لتقديم أوراقهم الرسمية للاعتماد في الجامعات العراقية، وفقا لدرجاتهم ونسب النجاح بما يتناسب مع المجاميع المحددة للقبول في كل جامعة.

مواعيد التقديم في الجامعات العراقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن بداية تسجيل الطلاب لرغباتهم يوم الاثنين 25 سبتمبر، ويستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023 ونظرا لضيق الوقت تناشد الوزارة جميع الطلاب بتسجيل طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعات العراقية وفقا للخطوات التالية.

خطوات التقديم في الجامعات العراقية

قامت وزارة التربية العراقية بتفعيل الرابط الالكتروني التالي، ليتمكن من خلاله كل الطلبة من تسجيل رغباتهم خلال الوقت المحدد كي تسير الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم كما حددتها الوزارة وتتمثل الخطوات فيما يلي:

اولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني.

اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومنها اختيار تبويب التسجيل في الجامعات.

يدخل الطالب كل البيانات المطلوبة في الموقع ويستكمل استمارة التسجيل ويحدد جميع الرغبات التي يرغب فيها.

قبل الضغط على كلمة حفظ يجب مراجعة البيانات السابقة جيدا، مع مراعاة صحتها ودقتها تماما كي لا تحدث أي أخطاء تؤثر على الطالب سلبا في المستقبل.

فالجدير بالذكر أن وزارة التعليم العراقية قد حددت ثلاث مرات فقط، يتمكن فيها الطالب من تعديل رغباته خلال فترة التسجيل قبل غلق باب التقديم في الموعد المحدد.

شروط الالتحاق بالجامعات العراقية 2024