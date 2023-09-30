واتساب تستعد لإطلاق ميزة إنشاء الملصقات بالذكاء الاصطناعي في آيفون بشكل تجريبي

أطلقت واتساب نسخة تجريبية جديدة من تطبيقها المخصص لأجهزة آيفون، حيث تقوم بتجربة ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من إنشاء ملصقات باستخدام التكنولوجيا الذكية، وعندما يقوم المستخدمون بالوصول إلى قسم الملصقات في نسخة التجربة، سيجدون خيارًا يسمى “إنشاء” (Create)، بمجرد الضغط على هذا الخيار، سيظهر لهم نافذة لإدخال وصف نصي للملصق الذي يرغبون في إنشائه، بعد ذلك، يتيح التطبيق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء مجموعة من الملصقات المختلفة يمكن للمستخدمين اختيار ما يناسبهم ومشاركته مع الآخرين في المحادثات.

ميزة إنشاء الملصقات بالذكاء الاصطناعي في تطبيق واتساب

هذه الميزة الجديدة توفر للمستخدمين مرونة أكبر في إنشاء ملصقات مميزة وتخصيصها ومشاركتها مع أصدقائهم وجهات الاتصال في واتساب، وبفضل تلك الميزة، يمكن للمستخدمين الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملصقات دون الحاجة إلى استخدام برامج التصميم المعقدة أو الأدوات الخارجية، تكمن فائدة هذا الأمر في تبسيط عملية إنشاء الملصقات وجعلها أكثر سهولة وسرعة.

على الرغم من أن دقة النتائج تعتمد على الوصف الذي يقدمه المستخدم، إلا أن هذه الميزة تمثل بدايةً جيدة لتطوير تكنولوجيا إنشاء الملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تصبح النتائج أكثر دقة وتنوعًا مع تطور هذه الميزة في المستقبل.

بشكل عام، تُعتبر هذه الميزة إضافة قيمة لمستخدمي واتساب، حيث تسهل عليهم تخصيص محادثاتهم وجعلها أكثر إبداعًا وتعبيرًا عن أنفسهم دون الحاجة إلى خبرة في التصميم الجرافيكي.

متى يتم إتاحة هذه الميزة في تطبيق واتساب

تُقدم الميزة الجديدة حاليًا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على أجهزة آيفون، ومن المتوقع أن تتاح للمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، هذا يشير إلى أن واتساب تعمل على توسيع نطاق تجربة الميزة وتحسينها بناءً على التعليقات والتجارب الأولية للمستخدمين.

يُذكر أيضًا أن واتساب كانت تختبر هذه الميزة في نسخة التطبيق لأندرويد منذ أسابيع، وهذا يشير إلى أن الشركة تعمل على تقديم هذه الإضافة المثيرة لمستخدمي منصتي أندرويد وآيفون على حد سواء في وقتٍ لاحق، يمكن أن يترقب المستخدمون معرفة المزيد عن موعد إطلاق هذه الميزة للجمهور العام.