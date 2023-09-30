من هنا.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، قام العديد من المواطنين العراقيين بالبحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وذلك للحصول على طلباتهم من هذا العمل نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023
تعمل الحكومة العراقية على مساعدة جميع الأسر المحتاجة هذا الدعم، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع البلاد في الوطن العربي، فهي نظام يهدف إلى توفير الحماية والدعم للأفراد والأسر الضعيفة التي تحتاج إلى دعم مادي ، حيث نتيجة الاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يصل الى 300,000 الف طلب للدفعة الاخيرة.
الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023
تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق الخدمة العامة للمواطنين الذين يستحقون الدعم الاجتماعي، حيث يمكن لأي شخص الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من خلال الخطوات التالية:
- قم بفتح الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشئون الاجتماعية فى العراق.
- ثم بعد ذلك البحث عن قسم منصة مظلتي الوجبة 9 يجب الضغط عليها.
- ثم قم بالنقر علي ايقونة قسم الرعاية الاجتماعية.
- سوف تظهر لك كلمة البحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية قم بالضغط عليها.
- ثم بعد ذلك سوف تظهر امامك المعلومات التي يجب عليك إدخالها.
- قم بتسجيل البيانات الخاصة بك بطريقة صحيحة فى الأماكن المخصصة لها
- بعد استكمال المعلومات قم بالضغط علي زر الاستعلام عن اسماء المشمولين الجدد.
- سوف تظهر لك قائمة أسماء المستفيدين الوجبة 9.