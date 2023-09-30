من هنا.. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، قام العديد من المواطنين العراقيين بالبحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 في وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وذلك للحصول على طلباتهم من هذا العمل نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

تعمل الحكومة العراقية على مساعدة جميع الأسر المحتاجة هذا الدعم، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع البلاد في الوطن العربي، فهي نظام يهدف إلى توفير الحماية والدعم للأفراد والأسر الضعيفة التي تحتاج إلى دعم مادي ، حيث نتيجة الاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يصل الى 300,000 الف طلب للدفعة الاخيرة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق الخدمة العامة للمواطنين الذين يستحقون الدعم الاجتماعي، حيث يمكن لأي شخص الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من خلال الخطوات التالية: