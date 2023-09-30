اعرف بسرعة “شهادات بنك مصر الجديدة 2023” في جميع الفروع بسعر خيالي وعائد شهري 22%

شهادات بنك مصر عديدة ومختلفة وقام البنك بطرحها منذ فترة ليست ببعيدة كما توجد بعض المعلومات التي تخص كل شهادة من هذه الشهادات والتي تختلف عن بعضها البعض في سعر الفائدة أو العائد الشهري ومدتها والحد الأدنى لها وغيرها.

شهادات بنك مصر الجديدة 2023

قام بنك مصر بتوفير مجموعة مختلفة من شهادات الادخار والتي تساعد على توفير عوائد بشكل شهري وهذه الشهادات يمكن أن تتمثل في الآتي

شهادة القمة: وتعتبر هذه الشهادة من الشهادات المتوفرة دائما في بنك مصر، حيث تعمل على توفير عائد ثابت طوال فترة الشهادة ويمكنك صرف العائد الشهري للشهادة.

شهادة الثبات: تعتبر من أفضل الشهادات في بنك مصر وتتميز بعائد شهري ثابت تصل إلى 19% لمدة ثلاث سنوات متتالية.

شهادة المتناقصة: تتميز هذه الشهادة بأنها ذات عائد متغير يتناقص خلال الثلاث سنوات لذلك العائد في السنة الأولى قد يصل إلى 22%.

كيف يتم صرف عائد شهادات بنك مصر

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية صرف عائد شهادات بنك مصر سواء السنوي أو الشهري والإجابة عن هذا السؤال تتمثل في الآتي