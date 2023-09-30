رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 وزارة التضامن الاجتماعي

يرغب الكثير من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن البرنامج، فأصبح الاستعلام والبحث عنه يزداد يوما بعد الآخر وذلك بعد إعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا عن زيادة المبلغ المستحق بهدف مواجهة غلاء الأسعار في الوقت الراهن، ومن المقرر أن يتم صرف الزيادة المالية في معاش تكافل وكرامة هذا الشهر بداية من واحد نوفمبر القادم وذلك بأثر رجعي لشهر اكتوبر 2023.

الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

بعد كثرة تساؤل مستفيدي تكافل وكرامة والرغبة في الاستعلام عن البرنامج، حيث يمكن للمواطنين المستفيدين من البرنامج الاستعلام عنه من خلال إتباع الآتي:

في البداية يتم الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

بعدها يتم الضغط فوق أيقونة الاستعلام.

ثم يتم إدخال الرقم القومي للمستفيد والذي تكون من 14 رقم في الخانة التي تظهر بالموقع.

يتم الضغط فوق أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

بعدها سيظهر أمام المواطن البيانات الخاصة به مثل المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها وكذلك الوحدة الإجتماعية التي سُجل بها.

كما سيظهر له اسم المواطن ثلاثي ورقم بطاقة تكافل وكرامة الخاصة به ونوع البطاقة.

وبعد الضغط على زر الإستعلام سيظهر حالة البطاقة إذا كانت تجميد أو إيقاف أو سارية.

في حالة تم تجميد البطاقة أو إيقافها سيتم توضيح السبب.

أما في حالة كانت سارية سيتم عرض المبلغ المستحق للمواطن الحصول عليه.

زيادة معاش تكافل وكرامة

كانت قد صرحت الحكومة مؤخرا أن عدد المواطنين المستفيدين من البرنامج تجاوز 22 مليون مواطن، وسوف يتم صرف المعاش لشهر أكتوبر بنسبة زيادة 15% وهذه ستكون الزيادة الثانية التي منحتها الحكومة للمستفيدين خلال العام الحالي، فكانت الزيادة الأولى في أبريل الماضي وتم صرفها بشكل مبكر بدلاً من صرفها في شهر يوليو.