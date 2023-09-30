هتصرف كام الشهر ده بالزيادة؟!! جدول معاشات شهر أكتوبر 2023 +الزيادة المالية 1000ج

جدول معاشات شهر أكتوبر 2023 يمكن اتباعه من أجل صرف المعاش على حسب كل فئة كما توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر أكتوبر

جدول معاشات شهر أكتوبر 2023

يوجد جدول محدد يتم اتباعه من أجل صرف معاشات شهر أكتوبر وهذا الجدول يتمثل في الآتي

يتم صرف معاشات شهر أكتوبر للشريحة الأولى التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنية يوم 1 و2 .

كما يتم صرف معاش شهر أكتوبر لعام 2023 الشريحة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنية يوم 3 و4.

يتم صرف معاش شهر أكتوبر للشريحة الثالثة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنية يومي 5 و6

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

توجد العديد من الأماكن التي يتم منها صرف معاشات شهر أكتوبر وهذه الأماكن تتمثل في الآتي

يمكن صرف معاشات شهر أكتوبر من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبريد أو أحد البنوك.

يمكن صرفها من فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على جميع أنحاء الجمهورية.

بعض المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

يمكن صرفها من منافذ شركة فوري.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن زيادة المعاشات وهذه الخطوات تتمثل في الآتي