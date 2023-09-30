لقد أصبحت نتائج المفاضلة العامة لسوريا للسنة الدراسية الجديدة تشغل فكر كثير من الطلاب السوريين نظرا لأن هذا الأمر سوف يقوم بتحديد المسار الجامعي لهم، لذلك قامت الوزارة بوضع رابط نتائج المفاضلة العامة في سوريا للسنة الدراسية الجديدة لعام 2023- 2024 للاستعلام عنها.

نتائج المفاضلة العامة لسوريا للسنة الدراسية الجديدة 2023-2024

أصبحت نتائج المفاضلة العامة طريق يوصل الطلاب اللذين لديهم رغبة وطموح إلى تحقيق غايتهم، فهي تقوم بمساعدة الطلاب السوريين في العمل على اختيار المجالات سواء أكان الطالب في القسم الأدبي أو العلمي فينبغي على الطالب أن يقوم بالتسجيل في المفاضلة العامة لسوريا في الموعد الذي تحدده وزارة التربية والتعليم السورية.

موعد إعلان نتائج المفاضلة العامة في سوريا

قامت وزارة التربية والتعليم في سوريا بإصدار قرار بينت فية موعد بدء المفاضلة العامة وهذا الموعد يوم 12 أو 13 من شهرسبتمبر لسنة 2023 كما أنها بينت أيضا عن قبول الطلاب الجدد وضم المفاضلة الموازية مع المفاضلة العامة ومفاضلة المنج وذلك للعمل على إتاحة أكبر فرص ممكنة للطلاب.

رابط نتائج المفاضلة العامة في سوريا للسنة الدراسية الجديدة لعام 2023-2024

هناك مجموعة من الخطوات التي تمكنك من الاستعلام عن نتائج المفاضلة العامة السورية وهي كالآتي: