رابط وطريقة تسجيل جديد في منصة مدرستي 2023.. وزارة التعليم السعودي

أصبحت طريقة الدخول إلى منصة مدرستي بالنسبة للمدرس والطالب وسيلة إلكترونية الهدف منها اكمال العملية التعليمية بنجاح كما أنها تهدف أيضا إلى تقديم الكثير من الخدمات فتعتبر هذه المنصة معتمدة في السعودية لذا يقوم عدد كثير من الطلاب والمدرسين في المملكة العربية السعودية بالبحث والتحري عن كيفية الدخول إلى هذه المنصة والأمور التي يجب على الطالب والمدرس اتباعُها بعد دخولهم لهذه المنصة.

خطوات الدخول إلى منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خطوات الدخول إلى منصة مدرستي، فقد تم إنشاء هذه المنصة من قبل تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور إنجاز خدماتهم وتتمثل الخطوات فيما يلي:؟

الذهاب إلى الرابط الخاص بمنصة مدرستي الالكترونية.

بعد ذلك يقوم الطالب أو المعلم بالضغط على منصة مدرستي.

بعد ذلك يتم التسجيل الدخول ويكون التسجيل عن طريق مايكروسوفت أوفيس.

قم بكتابة البيانات من أجل الدخول إلى المنصة.

ادخل البربد الالكتروني في الحقل المخصص لذلك.

ادخل اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور.

ثم بعد ذلك يقوم بالصغط على الأيقونة المكتوب عليها دخول.

في النهاية لا بد أنا ينتظر المعلم أو الطالب رسالة التأكيد التي تأتي لهم عن طريق الهاتف وذلك للموافقة على حسابهم.

بذلك يستطيع الطلاب أو المعلمين الدخول لهذه المنصة من خلال رابط الدخول الخاص بها والاستفادة من جميع الخدمات التي تقوم بتقديمها منصة مدرستي.

الخدمات التي تقوم منصة مدرستي بتقديمها للطلاب