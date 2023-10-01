“من هنا” استمارة القبول المركزي 2023/2024 للتقديم بالجامعات الحكومية dirasat-gate.org

الكثير من الأشخاص في الفترة الأخيرة يبحثون على ما يسمى بالاستمارة الخاصة بالقبول المركزي في الجامعات الحكومية لذا فإن وزارة التربية والتعليم قد قامت بتوفير هذه الإستمارة في موقعها الرسمي بكل سهولة ويسر دون أن يواجه الطلاب صعوبة في الالتحاق بالجامعات.

استمارة القبول المركزي للجامعات الحكومية

هناك مجموعة من الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم التي تمكن الطالب من ملء الاستمارة وهي كالآتي.

يجب على الطالب أن يدخل على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على رابط استمارة القبول المركزي للجامعات الحكومية.

يقوم الطالب بالتسجيل وإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يقوم بإضافة الرغبات المحببة لديه

ثم يقوم بالضغط على أيقونة إرسال.

الشروط القبول المركزي في الجامعات الحكومية

هناك مجموعة من الشروط الخاصة بالقبول في الجامعات الحكومية وهي:

ينبغي على الطالب في بداية الأمر أن يكتب الرغبات وعلى الأقل يقوم بكتابة 50 رغبة كحد أدنى.

في حالة كان الطالب تخصص علم أحياء في هذه الحالة لا بد من كتابة 10 رغبات كحد أدنى .

أن يكون عمر الطالب لا يقل عن 25 سنة.

ينبغي على الطالب حصولة على شهادة الثانوية العامة.

في حالة كان الطالب في القسم الأدبي فينبغي عليه أن يكتب في الرغبات 25 رغبة كحد أدنى.

أوراق التقديم لإستمارة القبول المركزي في الجامعات الحكومية