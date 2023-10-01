اشتريها بسعر زمان!! اسعار السجائر اليوم في مصر .. بكم سعر علبة سجائر كليوبترا اليوم

اسعار السجائر اليوم، سجلت أسعار السجائر المحلية استقرارًا في الأسواق اليوم السبت، وذلك في إطار جهود شركة الشرقية للدخان للسيطرة على ارتفاع الأسعار. تخصصت الشركة 150 مليون دولار لشراء التبغ المستورد، بهدف زيادة الإنتاج في الفترة القادمة، تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الشركة لزيادة إنتاجها في السوق المصرية ومواجهة أزمة ارتفاع الأسعار. تم زيادة الاستثمارات بنسبة 40% وتوجيه المزيد من الموارد نحو زيادة الإنتاج.

اسعار السجائر اليوم

سجلت اسعار السجائر اليوم تراجعًا، حيث انخفض سعر علبة السجائر الكليوباترا من 45 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، مما يمثل تراجعًا بقيمة 5 جنيهات.

تم تحديد أسعار السجائر المحلية الرسمية على النحو التالي:

علبة سجائر كليوباترا كينج سايز بسعر 23 جنيهًا.

علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين بسعر 24 جنيهًا.

علبة سجائر مونديال بأنواعها بسعر 24 جنيهًا.

علبة سجائر ليبول بسعر 24 جنيهًا.

علبة سجائر بوسطن بسعر 24 جنيهًا.

يجب أن تُعتبر هذه الأسعار الرسمية قياسية للسجائر المحلية، ومع ذلك، تستمر أسعار السجائر في الارتفاع فوق هذه الأسعار الرسمية، نظرًا لاستغلال بعض التجار الجشعين للأزمة وتخزين كميات كبيرة من السجائر لبيعها بأسعار مخفضة.

اسعار سجائر lm ال ام اليوم في مصر

بالنسبة لأسعار السجائر LM، فإن سعر سجائر إل إم أحمر الرسمية يبلغ 39 جنيهًا للمستهلك، لكنها تصل إلى نحو 70 جنيهًا في بعض المحلات والأكشاك، أما سعر السجائر إل إم أزرق الرسمية فهو 39 جنيهًا للمستهلك، ولكن هناك زيادة غير مبررة في الأسعار في بعض المحلات.

سعر علبة سجائر مالبورو

أما سجائر مارلبورو، فسعر السجائر مارلبورو أحمر الرسمية بلغ نحو 54 جنيهًا للمستهلك حسب إعلان الشركة. أيضًا، سعر السجائر مارلبورو جولد الرسمية نفس السعر، وهو 54 جنيهًا.

أما سجائر مارلبورو كرافت بأنواعها الرسمية، فقيمتها بلغت 44 جنيهًا للمستهلك.

سعر علبة سجائر كيلوباترا بوكس تتراوح ما بين 20 إلى 24 جنيهًا، ولكن يمكن أن يصل في بعض المتاجر إلى ما بين 47 إلى 50 جنيهًا.

قد تتغير الأسعار في بعض الأماكن بناءً على العوامل المحلية والعرض والطلب.