رسمياً موعد نزول مكافأة الطلاب في الجامعات والمدارس موقع وزارة التعليم 1445

بعد أن كثرت عمليات التحري والبحث على مواقع الويب لمعرفة موعد الحصول على المكافآة صرحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن برنامج نظام المكافآت وهو برنامج الهدف منه مساعدة الطلاب على إكمال مسيرتهم التعليمية مما يؤدي إلى ازدهار وتقدم الدولة.

موعد الحصول على المكافآة للطلاب

بينت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الذي سيتم فيه صرف المكافآة وهو يوم الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر على أن يتم صرف المكافآة الخاصة يوم الخميس الموافق ١١ من شهر أكتوبر على أت تكون قيمة المكافآة التي تصرف للطلاب في المملكة العربية السعودية كالآتي:

تختلف المكافآة باختلاف السنة الدراسية حيث أن المرحلة الابتدائية تحصل على ٢٥٠ ريال سعودي

بينما المرحلة الإعدادية ( المتوسطة) تحصل على مكافأة ٥٠٠ ريال سعودي.

والمرحلة الثانوية تحصل على ٦٠٠ ريال سعودي

فالجدير بالذكر أن صرف هذه المكافآت للطلاب شهرياً وذلك للعمل على تحفيزهم وتطورهم في الدراسة باستمرار.

خطوات الاستعلام عن المكافآة بنظام نور

يتم الاستعلام عن طريق الآتي:

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى نظام نور عن طريق الرقم الخاص به وكلمة المرور.

ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على المكافآت.

ويختار منها ما يُسمى بعرض مسيرات المكافآت.

ويقوم بادخال البيانات المطلوبة منه والخاصة به كرقم السجل المدني ورقم والهوية.

وفي نهاية الأمر يضغط على كلمة بحث ليستعلم عن المكافآة الخاصة به.

الطلاب المستحقين للمكافأة

صرحت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن الطلاب المستحقين للمكافآة وهم :