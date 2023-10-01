التقديم في الدراسة المسائية 2024.. خطوات وشروط الإلتحاق بالدراسة موقع وزارة التربية والتعليم

لقد أصبح التقديم للدراسة المسائية العراقية للسنة الدراسية الجديدة لعام 2023-2024 من أفضل وأهم عوامل البحث حيث أن دولة العراق تهدف دائما لتوفير كل الخدمات التي من خلالها يستطيع المواطنين أن يحصلوا على الشهادات التعليمية وينضموا إلى جميع المراحل المدرسية وذلك بسبب مطالبة كثير من الأشخاص بأن تكون هناك فترة مسائية.

التقديم في الدراسة المسائية العراقية

لا بد من اتباع خطوات معينة لكى يتم التقديم على الفترة المسائية وهذه الخطوات هى:

لا بد من اتجاه الطلاب إلى الموقع أو المنصة الرسمية الخاصة بوازرة التربية والتعليم العراقية.

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالانتقال إلى الاستمارة الموجودة من أجل ملء الاستمارة.

عليه بالتأكد بأن ما تم كتابته من البيانات قد تم بطريقة صحيحة.

يقوم الطالب بعد ذلك باختيار الكلية المحببه لديه ويختار أي قسم يريد الانضمام إليه.

بعد ذلك يقوم بطباعة الاستمارة.

ثم في نهاية الأمر يقوم بالضغط على علامة التبويب من أجل مراجعة الانضمام الذي قد فعله.

شروط الإلتحاق بالدراسة المسائية العراقية

لكي يقوم الأشخاص بالانضمام إلى الكليات والمدارس لا بد من توافر شروط معينة وتتمثل هذه الشروط في :