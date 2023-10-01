القنوات الناقلة لنزال كانيلو ألفاريز ضد جيرميل شارلو بث مباشر في بطولة العالم للملاكمة .. canelo alvarez vs jermell charlo tickets

القنوات الناقلة لنزال كانيلو ألفاريز ضد جيرميل شارلو بث مباشر، يواجه كانيلو ألفاريز وجيرميل شارلو ليلة السبت في معركة ضخمة بين بطلين عالميين في الملاكمة بلا منازع في لاس فيغاس في سن 33 عامًا فقط، كانت إنجازات كانيلو في الملاكمة مذهلة. الآن، فيما يُنظر إليها على أنها لحظة تاريخية في الملاكمة، سيدافع عن ألقابه في الوزن المتوسط السوبر WBC وWBA وIBF وWBO ضد جيرميل تشارلو. إذا فاز تشارلو، فسوف ينضم إلى صفوف الأساطير مثل شوجر راي ليونارد وروي جونز جونيور، وهو دليل على قفزته الجريئة عبر فئتين من الوزن.

نزال كانيلو ألفاريز ضد جيرميل تشارلو

يصعد شارلو، ملك الوزن الخفيف المتوسط، بشجاعة إلى فئتين من فئتي الوزن لتحدي أكبر نجم في هذه الرياضة، والذي كان أول رجل يحمل جميع الأحزمة في الوزن المتوسط الفائق منذ إكمال المجموعة بشكل لا يُنسى ضد كاليب بلانت في نوفمبر 2021.

نزال كانيلو ألفاريز ضد جيرميل شارلو مباشر

ولكن في حين أن جيرميل شارلو لديه فرصة لإدراج اسمه في فولكلور الملاكمة في نهاية هذا الأسبوع، لا يستطيع كانيلو المطالبة بألقابه التي يبلغ وزنها 154 رطلاً بفوزه ويدافع فقط عن ميدالياته الذهبية في رابطة الملاكمة العالمية (السوبر)، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة، والمنظمة العالمية للملاكمة للملاكمة في 168 ليلة.

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إنها النزهة الثانية لهذا العام لبطل العالم الأسطوري في الوزن الرباعي، الذي استمتع بعودة مظفرة إلى وطنه في مايو عندما تغلب على جون رايدر العنيد أمام 50 ألف مشجع في غوادالاخارا – أول قتال له على الأراضي المكسيكية منذ عام 2011.

كان هذا النصر هو التاسع والخمسين في مسيرته اللامعة المكونة من 63 نزالًا، حيث أنهى كانيلو ألفاريز أيضًا ثلاثيته الناجحة مع جينادي جولوفكين قبل 12 شهرًا ليتعافى من خسارته الاحترافية الصادمة الثانية أمام ديمتري بيفول عندما تنافس على لقب رابطة الملاكمة العالمية للوزن الخفيف الثقيل. أيار الماضي.

ولا تزال فرصة الثأر لتلك الهزيمة الصادمة أمام الروسي الماهر تثقل كاهله وهو يخوض هذا التحدي الأخير أمام الأمريكي شارلو الذي لم يخض منذ ما يقرب من 16 شهراً منذ أن أوقف بريان كاستانو في مباراة العودة في قرعة 2021. لقد حصل على حزام الوزن المتوسط الخفيف WBO ليصبح بلا منازع في القسم.

من هو كانيلو ألفاريز؟

كانيلو ألفاريز ملاكم مكسيكي، يتنافس في فئة الوزن المتوسط الفائق. يعمل ألفاريز بشكل احترافي في هذه الرياضة منذ 17 عامًا.

ولد في 18 يوليو 1990 في غوادالاخارا، خاليسكو، المكسيك. وهو يقيم حاليا في غوادالاخارا، خاليسكو، المكسيك.

المعركة الأخيرة لكانيلو ألفاريز، وأقيمت آخر مباراة لكانيلو ألفاريز في 6 مايو 2023 ضد جون رايدر حيث فاز كانيلو بقرار إجماعي (UD).

أول لقب عالمي لكانيلو ألفاريز

في 5 مارس 2011، أصبح شاول ألفاريز بطل WBC في وزن الوسط الفائق في صراع على اللقب العالمي الشاغر.

من هو جيرميل تشارلو؟

جيرميل شارلو هو ملاكم أمريكي، ينافس في فئة وزن فوق الوسط. يعمل شارلو بشكل احترافي في هذه الرياضة منذ 15 عامًا، جيرميل من مواليد يوم 19 مايو 1990 فى ريتشموند, تكساس, الولايات المتحدة. ويقيم حاليًا في هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة.

نزال جيرميل شارلو الأخير

آخر مباراة لجيرميل شارلو جرت في 14 مايو 2022 ضد بريان كارلوس كاستانو (17 – 0 – 2) حيث فاز شارلو بالضربة القاضية الفنية (ТКО).

أول لقب عالمي لجيرميل تشارلو

في 21 مايو 2016، أصبح جيرميل شارلو بطل WBC لوزن الوسط الفائق في صراع على اللقب العالمي الشاغر.

تاريخ مباراة كانيلو ضد شارلو ووقت البدء والموقع، ستقام مباراة كانيلو ضد شارلو يوم السبت 30 سبتمبر 2023 في T-Mobile Arena في لاس فيغاس، نيفادا.

ستكون هذه دعوة مألوفة في وقت متأخر من الليل/الاستيقاظ المبكر لعشاق القتال البريطانيين، كما هو الحال دائمًا في فيجاس، حيث من غير المتوقع أن تقام جولات الحدث الرئيسي حتى الساعة 4 صباحًا بتوقيت جرينتش على أقرب تقدير من صباح يوم الأحد. من المقرر أن تبدأ البطاقة الرئيسية في الساعة 1 صباحًا.