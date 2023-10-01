“استقبل” تردد قناة الارضية الجزائرية الجديد 2023 على نايل سات لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

يمكنك مشاهدة كافة المباريات المتعلقة بكأس الأمم الأفريقية بصورة مجانية دون تشفير على ترددات أول قناة أرضية في الجزائر تعد القناة الأرضية الجزائرية الأولى من أشهر القنوات الرياضية الحرة والمفتوحة في شبه الجزيرة العربية وتبث ترددها على القمر الصناعي نايل سات فيما أعلنت القناة مؤخرا عن بث البطولة الأفريقية ليتزامن مع افتتاح بطولة الأمم الأفريقية اشتد البحث عن ترددات جديدة للقنوات الأرضية في الجزائر مع بدء المنافسة خاصة لأنها واحدة من القنوات الهامة للمشهد الإعلامي الرياضي.

تردد قناة الأرضية الجزائرية نايل سات

يمكنك استقبال القناة الأرضية الجزائرية على نايل سات من خلال ادخال التردد الآتي:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H.

الجودة : hd

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

طريقة تفعيل تردد قناة الارضية الجزائرية الاولى

نظرا لاختلاف أنظمة تشغيل أجهزة الاستقبال فإن تشغيل تردد قناة الارضية الجزائرية ليس موحدا ولكن في نفس الوقت فهي متشابهة جدا.

كل ما يجب عليك فعله هو النظر إلى جهاز التحكم عن بعد ذلك انقر على الزر “f1” أو “ttx/cc” عليه ثم النقر على الزر “0” ثلاث مرات.

سيتم فتح نافذة جديدة وسنضع رمز BISS في جهاز التحكم عن بعد.

انقر على زر التأكيد وسيعمل تردد القناة الارضية الجزائرية مباشرة.

برامج قناة الجزائرية الأرضية

يضم مكتبة ضخمة من الحديث والأخبار والترفيه والرياضة والكوميديا والبرامج الاجتماعية: